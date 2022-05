MADAME FRAIZE Angers, 16 juin 2022, Angers.

MADAME FRAIZE Angers

2022-06-16 21:30:00 – 2022-06-16 23:00:00

Angers Maine-et-Loire

Longs gants roses, Monsieur Fraize apparaît dans une robe verte et fendue. Madame Fraize rayonne. Elle chante l’amour. Ses mèches rebiquent, coiffure rétro. Elle évoque les petits riens de la vie à deux, cette lutte d’être en couple, le bonheur aussi. Les bonheurs, surtout. Elle enchante, souriante dans sa gestuelle hypnotique, sensuelle, ambiguë toujours. Quelques notes de piano et des larmes, une chanson espagnole.

Madame Fraize crée une bulle poétique, parenthèse de douceur et de joie dans un monde fatigué. Nouveau talent humour de la SACD, Monsieur Fraize, clown lunaire à contre-courant des lois de l’humour et des diktats de l’efficacité, provoque l’hilarité par l’expression de son ahurissement face au monde, cruel, dont il ne comprend rien. Il se métamorphose et fête avec ce nouveau spectacle, Madame Fraize, ses vingt ans de scène.

dernière mise à jour : 2022-05-09 par