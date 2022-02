Madame Fraize – 23 mars 2022 – Théâtre Casino Barrière Bordeaux Casino Barrière, 23 mars 2022, Bordeaux.

Madame Fraize – 23 mars 2022 – Théâtre Casino Barrière Bordeaux

Casino Barrière, le mercredi 23 mars à 20:30

[http://www.monsieurfraize.com](http://www.monsieurfraize.com)Marc Fraize présente : « Madame Fraize » écriture / jeu : Marc Fraize mise en scène : Papy lumières : Arnaud Ledu costume : Sarah Dupont Monsieur Fraize a fêté ses 20 ans de scène ! Autant d’années à découvrir chacune de ses faiblesses et à le voir se mettre à nu devant un public toujours aussi curieux et reconnaissant. Aujourd’hui, sa maturité n’a d’égal que son besoin de s’émanciper et de vivre bien d’autres aventures… Que pouvait-on lui souhaiter de plus vertigineux que de rencontrer l’âme sœur ? « Tout en subtilité et encore une fois méchamment drôle, Marc Fraize nous parle d’amour, de couple et de manque comme personne…Un clown à la gestuelle délicate et précise qui (…) montre une fois de plus son potentiel comique hors norme, absurde et totalement fou. » Télérama « Marc Fraize se pare d’une robe verte et d’une perruque atemporelle pour parler d’amour et du temps qui passe avec une drôlerie et une tendresse irrésistible. » Le Monde « Madame Fraize est une parenthèse drôle, poétique…une oasis réconfortante. » Le Parisien Contact presse : Léo Domboy [leo@merci-madame.net](mailto:leo@merci-madame.net) lien vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=R2wj9MYTF9Q](https://www.youtube.com/watch?v=R2wj9MYTF9Q) site : www.monsieurfraize.com

Tarif : 29€

Mise en scène : Papy

Casino Barrière Rue du cardinal richaud, 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T20:30:00 2022-03-23T21:30:00