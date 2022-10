Madame Fait Salon Café-théâtre Le Lieu, 9 octobre 2022, Paris.

Du dimanche 09 octobre 2022 au dimanche 18 décembre 2022 :

dimanche

de 19h00 à 20h00

. payant

Théâtre d’improvisation historique et insolent

Nous sommes au début du 19e siècle, et le tout Paris se presse dans les salons littéraires les plus courus, où se font et se défont les réputations des artistes en vogue, où un scandale peut éclater sur un bon mot, et où la répartie et le savoir-vivre sont aussi cruciaux que respirer et boire.

Bienvenue au salon de Madame, où le public crée les personnages et les comédiennes improvisent alors une soirée où le verbe est roi, la rumeur court et l’honneur se défend à coup de métaphores.

Madame Fait Salon, un spectacle entièrement improvisé, historique, féministe et déjanté.

Café-théâtre Le Lieu 41, rue de Trévise 75009 Paris

Sophie Brossard, Diane Mir