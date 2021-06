MADAME EST UNE FAUSSE MAIGRE theatre trianon, 1 avril 2022-1 avril 2022, Bordeaux.

MADAME EST UNE FAUSSE MAIGRE

du vendredi 1 avril 2022 au vendredi 27 mai 2022 à theatre trianon

Madame est une fausse maigre De Xavier Viton d’après Georges FEYDEAU Mme Beauluisant se remet mal de la naissance du petit Nestor… et ne parvient pas à éliminer les dernières rondeurs superflues… Alors entre un mari volage, une nurse frivole, un avocat transi, un valet opportuniste et l’arrivée d’une nouvelle nounou écossaise : la détox de fous-rires est annoncée ! D’hypocrisies en cocufiages, dans cette adaptation de Xavier Viton, on caracole de surprise en surprise à une allure folle ! Les dialogues savoureux, les décors et costumes somptueux et les situations comiques tout concourt à vous transporter d’allégresse !! Les kilos s’envolent de rires ! Une irrévérencieuse mais bien belle façon de célébrer les 100 ans de la disparition Feydeau, le maître du Vaudeville ! AVEC Charlotte MARCOUEILLE, Larra MENDY, Jérome BATTEUX, Eric CAPMAS et Jack DELBALAT

PLEIN 24€- TARIF REDUIT 19€

theatre trianon 6 rue franklin 33000 bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



