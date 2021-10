Versailles Office de tourisme de Versailles Versailles, Yvelines Madame de Pompadour et le théâtre (visioconférence) Office de tourisme de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Madame de Pompadour et le théâtre (visioconférence) Office de tourisme de Versailles, 2 décembre 2021, Versailles. Madame de Pompadour et le théâtre (visioconférence)

Office de tourisme de Versailles, le jeudi 2 décembre à 18:30

Evénement passé inaperçu, l’année qui s’achève nous offre l’occasion de célébrer le 3e centenaire de la naissance de Mme de Pompadour… Profitons-en pour revenir sur un aspect séduisant de ses goûts et de sa place à la cour : les arts de la scène ! Autour de l’évocation du mythique théâtre des Petits Appartements qu’elle a créé et animé, découvrez sa formation littéraire, ses relations avec des hommes de lettres, les rôles qu’elle a interprétés… Sans oublier la place de ces divertissements dans la stratégie de cette femme influente…

11€

A l’occasion du 3e centenaire de Madame de Pompadour, faites un peu plus connaissance avec elle ! Office de tourisme de Versailles 2bis Avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T18:30:00 2021-12-02T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Office de tourisme de Versailles Adresse 2bis Avenue de Paris, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Office de tourisme de Versailles Versailles