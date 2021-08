Saint-Hippolyte-du-FortSaint-Hippolyte-du-Fort Saint-Hippolyte-du-Fort Saint-Hippolyte-du-Fort Gard, Saint-Hippolyte-du-Fort Madame Butterfly – opéra Puccini Saint-Hippolyte-du-Fort Saint-Hippolyte-du-Fort Saint-Hippolyte-du-FortSaint-Hippolyte-du-Fort Catégories d’évènement: Gard

Saint-Hippolyte-du-Fort

Madame Butterfly – opéra Puccini Saint-Hippolyte-du-Fort Saint-Hippolyte-du-Fort, 20 août 2021, Saint-Hippolyte-du-FortSaint-Hippolyte-du-Fort. Madame Butterfly – opéra Puccini 2021-08-20 – 2021-08-20

Saint-Hippolyte-du-Fort Gard Saint-Hippolyte-du-Fort Gard Saint-Hippolyte-du-Fort Adaptation et mise en scène : Jean-Gustave François / Direction musicale et piano : Matteo CarminattiAvec Isabelle Laemmel (Cio-Cio-San dite Madame Butterfly), Julia Brian (Suzuki), Daniele Nutarelli (Pinkerton), Pierre-André Cabanes (Sharpless), Antoine Radzikowski (Goro), Thierry Bonneil-Mas (le Comissaire impérial), Emmanuelle Fréget (Kate), Lizia Puigcerver (l’enfant)Où? St-Hippolyte du Fort dans la cour Des CasernesQuand? 20h30Tarifs? 8€/10€ Site web : http://www.dbao-vel.fr Infos réservation : 07 83 22 67 36 http://www.dbao-vel.fr +33 7 83 22 67 36 Droits libres dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Saint-Hippolyte-du-Fort Autres Lieu Saint-Hippolyte-du-Fort Saint-Hippolyte-du-Fort Adresse Ville Saint-Hippolyte-du-FortSaint-Hippolyte-du-Fort lieuville 43.96555#3.85576