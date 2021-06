Champs-sur-Marne Château et parcs de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne MADAME BUTTERFLY – Opéra en plein air (CHAMPS-SUR-MARNE ) Château et parcs de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Catégorie d’évènement: Champs-sur-Marne

vendredi, samedi de 20h45 à 23h15

payant

Opéra en plein air, événement atypique et unique ! Cette année, découvrez Madame Butterfly, cette grande œuvre du répertoire lyrique dans le cadre de sites historiques exceptionnels ! CETTE ANNEE, MADAME BUTTERFLY DE GIACOMO PUCCINI C’est lors d’un séjour à Londres en 1900, que le célèbre compositeur italien de La Bohème et de Tosca découvre une émouvante pièce américaine. Le destin de la jeune geisha, mariée à un officier américain puis abandonnée avec leur bébé, le bouleverse. Giacomo Puccini décide de s’en inspirer pour écrire son nouvel opéra. La première est chaotique. Mais, retravaillée, l’œuvre triomphe. Et Madame Butterfly est devenue, depuis 1904, l’un des opéras les plus populaires du répertoire lyrique. Depuis 2001, l’Opéra en Plein Air, projet atypique et unique, développe un rapport nouveau à l’art lyrique pour toucher un public fréquentant peu les opéras. Atypique et unique car, chaque saison, une grande œuvre du répertoire lyrique est créée, dans le cadre de sites historiques exceptionnels, mise en scène par des personnalités mélomanes qui sortent de leur discipline pour mettre leur talent au service de l’opéra. Gérard Corbiau, Julie Depardieu, Arielle Dombasle, Julie Gayet, Christophe Malavoy ont notamment marqué nos spectateurs par leurs créations présentées à l’Hôtel National des Invalides, dans la Cité de Carcassonne, au Domaine de Sceaux, au Château de Vincennes… En 2019, la TOSCA de Puccini, mise en scène par Agnès Jaoui et dirigée par Yannis Pouspourikas, a rassemblé 25 000 spectateurs, en 13 représentations, dans 5 sites patrimoniaux. Spectacles -> Opéra / Musical Château et parcs de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne 77420

9 : Mairie de Montreuil (11745m) 1 : Château de Vincennes (11882m) RER A : descendre à Noisiel puis prendre le bus n°220 ou bus n°100 direction Bry-sur-Marne, arrêt Mairie de Champs ou 20 minutes à pied de la gare.

Contact :TAL’TICKET https://operaenpleinair.com/ 0142644940 billetterie@talticket.com Spectacles -> Opéra / Musical Insolite;Musique

2021-06-18T20:45:00+02:00_2021-06-18T23:15:00+02:00;2021-06-19T20:45:00+02:00_2021-06-19T23:15:00+02:00

