“Madame Bovary”, un roman audiovisuel, par Jeanne Bem, Université de la sarre Autun, 5 mai 2022, Autun.

2022-05-05 20:30:00 – 2022-05-05 22:30:00

Autun Saône-et-Loire

0 1 EUR Madame Bovary (1857) est un roman célèbre qui appartient à notre patrimoine littéraire. Lui accoler le mot « audiovisuel » peut sembler incongru. On fête les deux cents ans de la naissance de Gustave Flaubert (1821-1880). Mais il faut savoir que cet écrivain se définissait en tant qu’artiste et cherchait à révolutionner le roman. La dimension visuelle du réel comptait beaucoup pour lui. Il était au courant des nouvelles recherches sur la perception et s’intéressait aux nouveaux dispositifs optiques destinés à explorer et à reproduire le monde visible. Il a connu les diaporamas et la photographie, même s’il a manqué de peu le cinéma. La manière dont Flaubert active chez ses lecteurs la production d’images mentales est influencée par ces nouvelles « machines à voir ». Il y a des pages de Madame Bovary qui ressemblent à des installations visuelles, d’autres fois on croit lire un storyboard tout prêt pour la prise de vues. Qui dit art visuel dit aussi bande-son. Je vais m’appuyer sur deux pages choisies, pour montrer comment Flaubert avec ses mots, avec ses phrases, manipule une matière qui prend en compte le monde sensible.

