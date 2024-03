MADAME ARTHUR CABARET Montpellier, vendredi 26 avril 2024.

MADAME ARTHUR CABARET Montpellier Hérault

Madame Arthur, toujours en quête de convertir le monde entier aux créatures travesties, continue son chemin et pose ses valises à Montpellier …

Légendaire cabaret de Pigalle, il est aujourd’hui un pilier artistique pour la jeunesse parisienne. Il est grand temps que les quatre coins de la France puissent savourer ses artistes à leur tour.

Ouvert en 1946, il était le premier cabaret travesti de Paris et a vu défiler des vedettes du genre telles que Bambi et Coccinelle. Aujourd’hui, les artistes revisitent au piano et au chant live le répertoire français, de Régine à Francis Cabrel en passant par Michel Polnareff et Aya Nakamura.

Une dose d’irrévérence, une pincée d’audace et beaucoup de rires contagieux.

Au programme:

Ouverture des portes 20h

Spectacle Madame Arthur en tournée à Montpellier: 21h 22h

Entracte 22h 22h15

Rappel 22h15 22h45

Dj Set Club 23h 05h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26

fin : 2024-04-26

20 Rue de Verdun

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

