Bouches-du-Rhône EUR 15 22 Cabaret mythique de Pigalle, il est aujourd’hui une référence artistique pour la jeunesse parisienne. Il n’y a pas de raison que les parigos soient les seuls à en profiter ?

Ouvert en 1946, il était le premier cabaret travesti de Paris et a vu défiler des vedettes du genre telles que Bambi et Coccinelle. Aujourd’hui, les artistes revisitent au piano et au chant live le répertoire français, de Régine à Céline Dion en passant par Björk et Aya Nakamura. Extravagance, rires et impertinence sont au programme !! Cabaret travesti : Madame Arthur, toujours en quête de convertir le monde entier aux créatures travesties, vient poser ses valises à Arles le temps d’une soirée. Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles

