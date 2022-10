Madama Butterfly – En différé du Royal Opera House Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

2022-10-18 20:15:00

Emeraude Cinéma Dinard vous invite pour MADAMA BUTTERFLY en différé du Royal Opera House de Londres mardi 18 octobre à 20h15 ! SYNOPSIS :

L’opéra déchirant de Puccini, situé dans le Japon du 19e siècle, raconte l’histoire de Cio-Cio-San, une jeune geisha qui tombe amoureuse d’un officier de la marine américain, au prix de sa vie. De : Nicola Luisotti

Durée : 3h10 Tarifs spectacle en différé : 15€ (adulte) / 10€ (-14 ans)

dernière mise à jour : 2022-10-04

