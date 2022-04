Madam Waits – Tom’s songs L’Eolienne, 27 avril 2022, Marseille.

Madam Waits – Tom’s songs

L’Eolienne, le mercredi 27 avril à 20:30

Concert spectacle pour deux musiciens, une chanteuse et un étrange personnage, sur le répertoire de Tom Waits. Deux musiciens malmènent leur jazz, pour en offrir les bosses et les fissures, la fragilité frémissante et la rage bouillante. À leurs côtés, un saugrenu personnage a apporté ses lumières, ses outils, ses bi­douilles, et aussi quelques instruments truculents. Il fabrique devant nous des images qui s’envolent. Ils entourent cette femme qui chante, incante, tape sur un tas de trucs, joue de la cigar box guitare, et se raconte parfois aussi, au-tra­vers des lettres qu’elle lui écrit depuis près de 20 ans. Ce sont des confidences faites à Tom Waits, des portraits, des petites histoires et des morceaux de vie, ce sont quelques pages éparses d’un journal intime qui s’ouvre et nous laisse entrer dans son histoire… Ensemble, ils dépouillent les chansons pour mieux laisser apparaître leurs magnifiques squelettes, et nous invitent à les regarder danser avec nos propres cauchemars et rêves. Nous entrons ainsi de plain-pied dans leur théâtre de poche, malicieux, mélancolique et déglin­gué, plein de bizarreries réjouissantes… Billetterie : [https://www.helloasso.com/associations/mce-productions/evenements/madam-waits-tom-s-songs](https://www.helloasso.com/associations/mce-productions/evenements/madam-waits-tom-s-songs) > Alexandra Satger – Chant, cigar box guitar, percussions > Renaud Matchoulian – Guitare, banjo > Romain Morello – Trombone, soubassophone > Julien Tribout – Scie musicale, ambiances sonores et lumières vivantes > Jérémy Perrouin – Prise de son

13 / 10€

L’Eolienne 5 rue Méolan et du Père Blaize, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-04-27T20:30:00 2022-04-27T23:00:00