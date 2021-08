La Destrousse La Pleïade Bouches-du-Rhône, La Destrousse MADAM WAITS La Pleïade La Destrousse Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Destrousse

MADAM WAITS La Pleïade, 3 septembre 2021, La Destrousse. MADAM WAITS

La Pleïade, le vendredi 3 septembre à 19:00

Une voix de femme s’empare des chansons de Tom Waits, poétiques, irrévérencieuses et sublimes… Accompagnée par deux merveilleux musiciens, trombone et guitariste. Ce groupe vous emmène dans l’univers envoûtant de Tom Waits. Concert Gratuit

Gratuit

♫♫♫ La Pleïade Lotissement les Tisserands, 13112 La Destrousse La Destrousse Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T19:00:00 2021-09-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Destrousse Autres Lieu La Pleïade Adresse Lotissement les Tisserands, 13112 La Destrousse Ville La Destrousse lieuville La Pleïade La Destrousse