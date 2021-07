Madam • SheWolf / Take Me Out Terrasse du Trabendo, 10 août 2021-10 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 10 août 2021

de 19h à 2h

gratuit

Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air!

• MADAM

« Des guitares hurlantes, une basse qui fait vibrer les tripes, une batterie qui claque jusqu’au fin fond des entrailles, un chant énervé, une pointe de saturation. Vous l’aurez compris, Madam envoie sévère ! Loin du rock à papa et des paillettes, ici on joue fort, on pogote, on saute et on transpire ! »

• SHEWOLF

SheWolf, c’est un grunge sale et sauvage asséné par trois musiciennes exilées au cœur de la campagne percheronne. Artistes engagées, décroissantes et féministes, passionnées de sciences humaines, leurs textes décortiquent l’âme humaine au gré de compositions tantôt acides et violentes, tantôt nonchalantes et mélodiques.

Désormais accompagné par la Fraca-Ma et signé sur le label français Tadam Records, SheWolf vient de sortir Parasite, son deuxième album.

• Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles)

• En plein air, sur la terrasse du Trabendo (211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris)

• Buvette et Foodtruck sur place

• Newsletter du Supersonic: http://eepurl.com/gmxPzb

Situation sanitaire

Le pass sanitaire ne vous sera pas demandé mais veuillez svp respecter la distanciation physique entre vous, porter votre masque tout au long de la soirée et vous laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique sera à votre disposition). Le virus circule toujours, il est important de continuer à respecter les gestes barrières. Merci beaucoup !

Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

Contact :Terrasse du Trabendo 0149234190 https://www.facebook.com/events/540084440366435

