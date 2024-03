Madam + Docile l’usine Istres, vendredi 12 avril 2024.

Madam + Docile ♫♫♫ Vendredi 12 avril, 21h00 l’usine 9,80€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T21:00:00+02:00 – 2024-04-12T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-12T21:00:00+02:00 – 2024-04-12T23:59:00+02:00

MADAM : trio rock explosif (Toulouse)

Au cœur de cet événement engagé, découvrez l’exposition « Eclipse de l’une », mettant en lumière les artistes, musiciennes et techniciennes. Participez à la table ronde pour débattre des inégalités persistantes dans le monde musical.

Ensemble, changeons le visage de la musique.

BIOGRAPHIES

Madam : Guitares rugissantes qui s’allient sauvagement à des chants instinctifs et puissants, telle est la recette de Madam.

En live, les trois toulousaines posent leurs tripes sur la scène, déversant l’énergie brute qui les caractérise. Électrisantes et bouillonnantes, ces Madam sauvages vont nous faire exploser les neurones. Lançant des refrains efficaces que l’on ne peut s’empêcher de reprendre en chœur, c’est à coup de sourires et de plaisir de l’instant communicatif qu’elles mettent leur audience dans un état de transe salvatrice ! Un véritable appel au lâcher-prise !

DOCILE : électro-pop et sensualité nuancée (Marseille).

Docile: Malicieuse, militante et sensuelle, Docile donne à écouter ces moments où le cœur s’emballe. Par ces chansons aux arrangements electro-pop, cette artiste au nom provocateur délivre une Ode à la Femme, à la fois poétique et nuancée, où l’émotion à fleur de peau demeure bien palpable. Un univers intime teinté par la touche dandy rock de Marc Lapeyre (FKClub) aux guitares électriques et machines.

Un projet délicatement indocile…

_____________________________________________________________

