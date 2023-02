MADAM #5 Théatre Jérome Savary – THJSA, 17 mars 2023, VILLENEUVE LES MAGUELONE.

MADAM #5 Théatre Jérome Savary – THJSA. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:30 (2023-03-17 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

EXIT Compagnie Titre : Madam #5 Genre : Théâtre Age : A partir de 10 ans Durée : 1h00 Madam #5 Quelque chose qui vaut mieux que soi, est une bombe, un coup de poing. La langue, simple, claire et directe de Claudine Galea travaillée à l’état brut, sans artifices. Pas de pathos, ni d’effets. Juste l’énoncée, pas à pas, d’une opération à bord d’un bateau de sauvetage, qui chaque jour récupère des naufragés en méditerranée, et tentant de réparer un peu notre humanité. MADAM – Manuel d’Auto-Défense À Méditer est le carnet de voyage en 6 épisode d’une artiste, qui partage avec bonheur ses questionnements sur le genre, la construction de nos identités, et les liens avec l’écologie, le capitalisme, le nomadisme, le devenir humain.e, la pulsion de vie, et l’utopie. Entre écriture du réel, écriture documentaire, science, philosophie, psychanalyse, théâtre et littérature, MADAM s’impulse en allant à la rencontre de femmes, identifiés comme pionnières et troubles fêtes.

Théatre Jérome Savary – THJSA VILLENEUVE LES MAGUELONE 235 Boulevard des Moures Herault

Madam #5 Quelque chose qui vaut mieux que soi, est une bombe, un coup de poing. La langue, simple, claire et directe de Claudine Galea travaillée à l'état brut, sans artifices. Pas de pathos, ni d'effets. Juste l'énoncée, pas à pas, d'une opération à bord d'un bateau de sauvetage, qui chaque jour récupère des naufragés en méditerranée, et tentant de réparer un peu notre humanité.

MADAM – Manuel d'Auto-Défense À Méditer est le carnet de voyage en 6 épisode d'une artiste, qui partage avec bonheur ses questionnements sur le genre, la construction de nos identités, et les liens avec l'écologie, le capitalisme, le nomadisme, le devenir humain.e, la pulsion de vie, et l'utopie. Entre écriture du réel, écriture documentaire, science, philosophie, psychanalyse, théâtre et littérature, MADAM s'impulse en allant à la rencontre de femmes, identifiés comme pionnières et troubles fêtes.

