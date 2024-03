MADALENA, Hymne à Marie Madeleine : Chœur de femmes dirigé par Manu Théron Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Marseille, vendredi 12 avril 2024.

Début : 2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T22:30:00+02:00

Une œuvre réjouissante de réappropriation d’un pan refoulé de l’histoire…Celle de Madalena qui, à l’instar de l’Artémis d’Ephèse, demeure l’une des figures tutélaires et intemporelles de la cité phocéenne.

L’adaptation de la cantilène à Sancta Maria Magdalena par Manu Théron était une gageure.Il fallait permettre à ce chant archaïque, renouant avec la dévotion populaire à la sainte en Provence, de se déployer librement, affranchi de l’uniformité du dogme catholique qui l’avait un temps proscrit. Confiée à un chœur de vingt-trois femmes (alors que La Cantinella était autrefois interprétée par des chanoines de la cathédrale de Marseille), Madalena est une célébration rare et exaltante de la féminité et du plaisir de chanter.

Magnifiée par la spiritualité solaire et unique de ce Chœur des Pays d’Oc, la musique de Madalena s’inscrit dans une dynamique singulière, spécifique aux musiques populaires spirituelles de méditerranée. Alternant répétition, scansion et échanges entre chœur et soli, l’œuvre nouvelle, empreinte de majesté et de modernité, est d’abord une ode à la vie, à l’émancipation et aux retrouvailles des plaisirs terrestres et de l’amour divin.

