MADAK Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

MADAK Carcassonne, 19 mai 2022, Carcassonne. MADAK Carcassonne

2022-05-19 21:00:00 – 2022-05-19

Carcassonne Aude Chanteur et guitariste, Matthieu Charandak, dit Madak, nous entraîne sur les chemins qui serpentent entre amour, rêverie, désir et désillusion dans une espièglerie bien à lui. Accompagné des solos de Pascal Sadori El Romano à la guitare, du percutant Olivier Calafat au Cajón et de Stéphane Pontarollo à la basse, Madak aime parler des choses simples de la vie qui ramènent à l’essentiel. Venez jeter une oreille et le découvrir au Chapeau Rouge le 19 mai prochain ! +33 4 68 11 59 15 https://www.chapeaurouge.carcassonne.fr/ Carcassonne

dernière mise à jour : 2022-02-03 par A.D.T. de l’Aude / OMT Carcassonne

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Carcassonne Adresse Ville Carcassonne lieuville Carcassonne Departement Aude

Carcassonne Carcassonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carcassonne/

MADAK Carcassonne 2022-05-19 was last modified: by MADAK Carcassonne Carcassonne 19 mai 2022 Aude Carcassonne

Carcassonne Aude