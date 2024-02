MADAGASCAR Peintres Voyageurs Artistes Coloniaux Galerie Vincent Bercker Aix-en-Provence, mercredi 6 mars 2024.

Cette exposition présente une série de tableaux, dessins, gravures et céramiques de Peintres Voyageurs et d’Artistes Coloniaux français réalisés à Madagascar pendant la colonisation de la France (1896-1960).

À cette époque, ce sont les territoires de La Plus Grande France qui incitent de nombreux Peintres Voyageurs à se rendre notamment à Madagascar.

Ces artistes qui ont succombé aux charmes de l’Ile Rouge évoquent dans leurs œuvres exotiques toutes en couleur un pays exotique merveilleux et idyllique qui invite au voyage.

Au début du XXe siècle, la nouvelle politique culturelle coloniale française décide de décerner à Paris aux plus talentueux artistes un Prix de Madagascar. Les lauréats reçoivent une Bourse de Voyage qui leur permet d’aller à Madagascar pour un ou deux ans. Ces Artistes Coloniaux français vont créer à Tananarive l’École des Beaux-Arts et les Ateliers d’Art Appliqué Malgache.

Ils vont dispenser l’enseignement français des Arts aux malgaches dans ces nouvelles institutions culturelles. Artistes français et locaux vont participer ensemble aux Salons de Peinture organisés dans l’île et dans sa capitale. Les œuvres de ces peintres et sculpteurs français et malgaches seront montrés dans les différentes Expositions Coloniales en France, à Paris (1907 et 1931 ) et à Marseille ( 1906 et 1922 ).

Les paysages, les portraits et les céramiques proposés dans cette exposition ont été réalisés à Madagascar pendant cette période coloniale par des artistes français comme Louis-Jean Beaupuy, Paul-Léon Bléger, Antoine Gianelli, Yves Ginther, Danuta Le Hénaff et Ange Supparo. .

