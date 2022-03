Madagascar en fête Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Madagascar en fête Mulhouse, 23 avril 2022, Mulhouse. Madagascar en fête Mulhouse

2022-04-23 00:00:00 – 2022-04-24 18:00:00

Mulhouse Haut-Rhin EUR De nombreux acteurs de la conservation seront présents. Des animations familiales gratuites vous attendent : jeux, maquillage, musique ou encore danse, le tout dans une ambiance malgache. Partez aussi à la rencontre de la faune malgache présente au Parc : lémuriens, propithèque, tortues ou encore boas… De nombreux acteurs de la conservation seront présents. Des animations familiales gratuites vous attendent : jeux, maquillage, musique ou encore danse, le tout dans une ambiance malgache. Partez aussi à la rencontre de la faune malgache présente au Parc : lémuriens, propithèque, tortues ou encore boas… Mulhouse

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse Ville Mulhouse lieuville Mulhouse Departement Haut-Rhin

Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

Madagascar en fête Mulhouse 2022-04-23 was last modified: by Madagascar en fête Mulhouse Mulhouse 23 avril 2022 Haut-Rhin Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin