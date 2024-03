Madagascar au festival « Place auX mondeS » à Nantes (45) NANTES Nantes, vendredi 15 mars 2024.

Madagascar au festival « Place auX mondeS » à Nantes (45) Musique, danse, poésie, cinéma, dictée, histoire 15 – 29 mars NANTES Tous les événements sont gratuits (avec réservations)

Début : 2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T16:30:00+01:00 – 2024-03-29T19:00:00+01:00

Hetsika vous invite ce mois de mars dans le cadre du festival « Place auX mondeS » :

VEN 15.03 à 20h00 : Performance danse et chant avec les Traceur Gasy : Faliniaina Antonio & Toky Ranaivomanana & la chanteuse Dina Mialinelina pour la soirée d’ouverture du festival Place auX mondeS au Musée d’arts de Nantes en partenariat avec la Compagnie yvann alexandre

https://facebook.com/events/s/makabahana-elan-a-nantes-en-ou/902178231705049/

SAM 16.03 à 10h30 : Dictée de la Francophonie en simultanée avec Alliance Française de Tuléar à la La Maison de l’Afrique à Nantes. Cet événement est proposé par Dalia Marillier, étudiante à Université de Toliara .

https://www.facebook.com/share/EwZdpYaLkpVPQwYk/

SAM 16.03 à 19h30: « PoésieS d’ailleurS » , lecture poétique en plusieurs langues par des nantais venus d’ailleurs, à Cosmopolis.

https://www.facebook.com/share/DAF2YWVWnS2SDWBp/

DIM 17.03 à 16h30: « Mamody, le dernier creuseur de baobabs » de Cyrille Cornu , projection filmique en présence du réalisateur accompagnée d’une performance chantée de Dina Mialinelina .

https://www.facebook.com/share/4tfKwic8YUJzwsKZ/

VEN 22.03 à 18h30: « Malgache & Irlandais à l’unisson ! » avec Raloïc Hervouet et John Reichenbach à La Géothèque .

https://www.facebook.com/share/p1QgHh5cekYMUeZW/

VEN 29.03 à 16h30 : « Un film, Un roman, Deux femmes autour de la répression coloniale de mars 1947, projection et rencontre avec la réalisatrice Marie-Clémence Paes et l’écrivaine Marie Ranjanoro de Basy Vavy sous les éclairages historiques d’Alain Messouadi et de Sam F. Sánchez , Maîtres de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Nantes et Université de Paris 1.

Cet événement est proposé par Félana Couthouis , étudiante à l’université de Nantes.

https://www.facebook.com/share/Tao6GzRr7x9AFzeW/

Tous les événements sont gratuits.

N’hésitez pas à partager ! Zarazarao !

Tongava maro ! Venez nombreux !

Vonjy, Dalia, Felana et toute l’équipe de Hetsika à Nantes et Hetsika Madagascar

www.hetsika.fr

Avec les soutiens de la Ville de Nantes , de Nantes Métropole , de la Réseau Ŕégional Multi-acteurs des Pays de la Loire et la Région Pays de la Loire .

