MAD TSAI LES ETOILES Paris, vendredi 17 mai 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets- Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du 08 février 2024 à 10 heures au 08 février 2024 à 18 heuresRejoignez Mad Tsai, la sensation montante de la pop, à la salle Les Etoiles à Paris le 17 mai 2024. Cet artiste unique, connu pour son style distinctif qui mélange pop et influences alternatives, promet un spectacle mémorable. Avec des chansons qui touchent les thèmes de l’identité, de l’amour et de la croissance personnelle, Mad Tsai a captivé une audience internationale. Ne manquez pas l’occasion de vivre en direct l’énergie et la créativité de Mad Tsai dans l’ambiance intime des Etoiles.

Tarif : 27.40 – 27.40 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:00

Réservez votre billet ici

LES ETOILES 61, Rue du Château d’eau 75010 Paris 75