Mad Sin

Mad Sin, 4 décembre 2022, . Mad Sin



2022-12-04 20:30:00 – 2022-12-04 EUR 16 18 35 ans d’existence mais pas une ride pour Mad Sin.



Formé en 1987, le groupe naît dans les rues d’un Berlin marqué par l’alcoolisation massive et les frasques des contre-cultures Punk et Rockabilly, ils continuent d’écumer les festivals et les salles, électrisant le public toujours capable de plonger la tête la première dans la fosse comme si les 3 dernières décennies n’avaient jamais eu lieu.



Le Punkabilly vient de trouver ses maîtres : Mad Sin.

Ils finissent par étoffer leur jeu, un savant de mélange de Rockabilly, Country et Punk-Rock … Mad Sin vous donne rendez-vous au Molotov le 4 décembre. dernière mise à jour : 2022-11-08 par

