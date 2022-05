Mad maths Royale Factory Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Deux professeur vous exposent leurs théories savantes sur le zéro, l’infini et l’importance du zèbre dans la numération. Une interrogation surprise n’est pas exclue… « Mad Maths », spectacle décalé et loufoque, se présente sous la forme d’un cours mené par deux professeurs doux-dingues qui, poussant à l’extrême es mathématiques, en font naître l’absurde, l’humour, la poésie… Un spectacle tout public pour se réconcilier avec les mathématiques.

22 euros tarif normal, 18 euros tarif réduit (demandeur emploi, retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, abonné)

Conférence poético-loufoque sur les mathématiques. Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

2022-06-23

