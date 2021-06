Mad Mask | La Mangrove x Mic Mac aux Grands Moulins de Paris Esplanade Vidal Naquet, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 12h à 22h

gratuit

Evénément festif à prix libre de 12h à 22h le samedi 03/07/2021. Organisé par l’association à but non lucratif La Mangrove en collaboration avec le Collectif Mic Mac

Tu tombes bien mon loulou, maintenant on va s’éclater !

Pourquoi ? Parce qu’on a une jeunesse de retard !

Fin du silence, il dort. Place à la musique, adieu restrictions, confinements et roupillons. L’été est là. Ce 3 juillet, on va détourner, détourer et s’entourer

La Mangrove revient à Vidal Naquet, véritable mascaret.

Mascarade épisode 2, approchez, pénétrez dans notre ballet masque

On n’est pas seul, on est au max pour foutre le mix masque.

Approchez approchez, le monde d’après c’est fini, le monde d’avant n’est pas terminé et dans ce clair obscur surgit la TEUF. Retournez à l’état de nature, mettez de l’ordre dans cette jungle, prenez soins de vos corps et de vos sourires, dansez. Pénétrez dans La Mangro°ve.

C’est le retour du live, du carnaval, de l’inversion des genres

Laisser le masculin aux vestiaires, sortez le masque Ara

Rions de cette étrange folie, débarrassons nous de cette mode.

Une seule maxime : Mad Mask

La mangrove, association de mauvaise graine organise sa deuxième fête populaire avec les chefs de la recette fête maison de Mic Mac.

Entrez dans notre esplanade décorée avec deux dancefloor et 4800 m² de liberté

Dix heures de fêtes à prix libre en plein Paris 13

Échanges de plantes et réduction des risques sanitaires au programme :

Une buvette à prix doux

Des stands de restauration

Des animations pour jubiler

La Mangro°ve s’engage à respecter la charte des événements écoresponsables de la ville de Paris.

Esplanade Vidal Naquet Esplanade Vidal Naquet Paris 75013

14 : Bibliothèque François Mitterrand (467m) 14 : Cour Saint-Émilion (554m)



Contact :La Mangrove mangrove.paris@gmail.com https://www.facebook.com/LaMangroveParis

Date complète :

2021-07-03T12:00:00+02:00_2021-07-03T22:00:00+02:00

