Mad Jacques Vélo Perche La Loupe, vendredi 12 avril 2024.

Mad Jacques Vélo Perche La Loupe Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-14

Imagine… Des centaines de copains à vélo lancés à pleine balle pour trois jours à travers un pays de chemins creux, de forêts classées et de petites cités de caractère.

Au milieu, comme un fil rouge, des portions de la Véloscénie, la véloroute iconique qui tire un trait entre Paris et le Mont Saint Mich’. Au bout de la trace et de l’effort, une turbo kermesse sous les étoiles.

.

Place Vauban

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-16 par Eure-et-Loir Tourisme