2022-07-22 – 2022-07-24 Peyrat-le-Château Peyrat-le-Château Rens/Résa : 01 84 60 13 33 ou jacques@madjacques.fr La Mad Jacques fait étape à Vassivière : 2 jours d’aventure à vélo, sans chrono. 2 jours en équipe pour tenter de retrouver un petit village perdu, niché quelque part sur le plateau de Millevaches, entre deux ruisseaux. Au bout de la route, une grande fête de village pour célébrer les copains, le vélo et l’aventure. Peyrat le Château village étape le 22 au soir avec animations et concert ouvert à tous. Rens/Résa : 01 84 60 13 33 ou jacques@madjacques.fr Peyrat-le-Château

