Ain Haut Valromey Trek aventure de trois jours (sur inscription) du Massif du Grand Colombier au Plateau de Retord. De nombreuses animations ouvertes au public sont organisées aux Plans d’Hotonnes. https://www.madjacques.fr/ Haut Valromey

