Mad Jacques Canoë Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne, 17 juin 2022, Beaulieu-sur-Dordogne.

Mad Jacques Canoë Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne

2022-06-17 – 2022-06-19

Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne

¿¿ Vendredi 17 juin – entre 9h30 et 12h:

¿ Départ de Beaulieu-sur-Dordogne – Récupération des canoës et des packs de départ (roadbook, gilet de sauvetage, éco-cup…) – plusieurs départs organisés entre 9h30 et 12h00.

¿¿ Vendredi 17 juin – journée 1 :

¿ Les méandres infinies de la rivière, un espace sauvage comme on n’en voit plus, des siestes en bord de rivière, le tout agrémenté de défis sponsorisés par Tony Estanguet.

¿ Environ 20 km de rivière, soit 4h de pagaie si on y va tranquille. Sacrée distance mais accessible pour quelqu’un qui n’a pas l’habitude de faire une journée de canoë.

¿ Un arrêt pause dej sur le bord de la rivière, et de multiples pauses bronzette pour profiter du coin.

¿¿ Vendredi 17 juin – soir :

¿ Village-bivouac : buvette, foodtrucks, retrouvailles, feux de camp, point presse de l’étape

¿ Camping + sanitaires (douche +/- chaude selon l’heure d’arrivée…)

¿¿ Samedi 18 juin – journée 2 :

¿ Petit-dej dès potron-minet.

¿ Départ du village bivouac. Retour sur la rivière, derniers coups de pagaie… ARRIVÉE

¿ Environ 20 km de rivière, soit 4 heures de pagaie (et un peu plus les arrêts bronzette et pause dej)

¿¿ Samedi 18 juin 17h – dimanche 19 juin 14h : à l’arrivée

¿ Arrivée jusqu’à 18h30 au village arrivée

¿ Fiesta de l’espace avec tous les gens du village, buvette, animations, musique live jusque tard dans la nuit

¿ Terroir : foodtrucks locaux, bière de pays, guinguette, jeux traditionnels et grand marché de producteurs le dimanche matin

¿ Cérémonie de clôture à 13h, départ des bus retours à partir de 14h.

Toutes les infos pratiques détaillées sont envoyées par email aux inscrits 10 jours avant le départ. Sur la ligne de départ, les participants reçoivent un roadbook détaillé.

La rencontre entre une expédition canoë et une fête de village du Sud-Ouest, c’est de cette façon qu’il faut comprendre ce qu’est cet énorme événement !

Beaulieu-sur-Dordogne

