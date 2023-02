MAD GOLF MAD GOLF, 8 mars 2023, PARIS.

MAD GOLF MAD GOLF. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 16:30 (2023-02-09 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

MAD GOLF PARIS 137 BOULEVARD DE SÉBASTOPOL Paris

Billet valable à la date indiquée À partir de 5 ans

Mad Golf : Le mini golf intérieur en plein cœur de Paris

Besoin d’une activité fun et décalée ?

Venez vous mettre au green chez Mad Golf, le Mini-Golf qui a tout d’un grand, et plus encore !

Dans un cadre unique , testez votre putt et immortalisez vos exploits ! Pratiquez votre swing avec nos 2 pistes de 9 trous chacune :

– Flashback qui vous embarque dans vos souvenirs d’enfance dans une ambiance 80’s et 90’s. Au programme de cette remontée dans le temps: un match des Chicago Bulls, une course de Hot Wheels effrénée, la visite d’un video store, et bien d’autres environnements fun et immersifs sortis tout droit du passé !

– Sunset qui vous transporte en californie avec ses vibes ensoleillées. Ses parcours offrent une ambiance summer avec une piste skateboard, des références au surf ou bien encore une fabrique de donuts, pour vous transporter sur la West Coast américaine.

Mad Golf vous met au défi de réussir un hole-in-one sur des pistes pensées pour vous challenger, vous prendre en photo et partager vos succès avec vos followers !

Pour encore plus de fun, accompagnez vos parties de nos cocktails originaux sans alcool, et partagez une délicieuse sélection de finger food pour reprendre des forces pendant la partie !

Attrapez votre club et que le tournoi commence !

Billetterie :

Possibilité de choisir une des deux pistes (9 trous), ou profiter du pack 2 pistes (18 trous).

1 pistes au choix (9 trous) :

Ce billet vous donne accès à un parcours de 9 trous dans l’un de nos univers (Sunset ou Flashback, choisi à l’étape suivante), à la date et au créneau horaire choisi. Attention : selon l’affluence, un temps d’attente est possible avant de pouvoir accéder au parcours. Vous aurez toutefois accès à l’espace restauration pendant votre attente.

Le nombre de joueurs maximum dans un groupe est de six personnes. Si vous souhaitez réserver pour plus de six joueurs, nous vous ferons jouer en deux équipes différentes !

Comptez entre 40 minutes et 1 heure de jeu selon la taille de votre groupe.

Attention : ces billets ne sont ni échangeables, ni remboursables. Nous nous réservons le droit de refuser l’entrée à toute personne visiblement alcoolisée ou sous l’influence de substances.

Pack 2 pistes (18 trous) :

Ce billet vous donne accès aux deux parcours de 9 trous dans nos deux univers (Flashback & Sunset), à la date et au créneau horaire choisi. Attention : selon l’affluence, un temps d’attente est possible avant de pouvoir accéder aux parcours. Vous aurez toutefois accès à l’espace restauration pendant votre attente.

MAD GOLF, c’est du mini-golf dans un paradis du selfie, deux univers différents, un espace lounge, des cocktails originaux sans alcool, et plus encore ! Mad Golf vous ouvre ses portes !

Le nombre de joueurs maximum dans un groupe est de six personnes. Si vous souhaitez réserver pour plus de six joueurs, nous vous ferons jouer en deux équipes différentes !

Comptez entre 40 minutes et 1 heure de jeu selon la taille de votre groupe pour terminer un parcours.

Attention : ces billets ne sont ni échangeables, ni remboursables. Nous nous réservons le droit de refuser l’entrée à toute personne visiblement alcoolisée ou sous l’influence de substances.





INFORMATIONS PRATIQUES



• Accès PMR limité.

