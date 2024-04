Mad Foxes La CLEF Saint-Germain-en-Laye, samedi 1 juin 2024.

Mad Foxes Attention, animaux sauvages et contagieux ! Ceux qui les ont vu en live peuvent témoigner de cette déflagration sonore qui fait de chacun de leurs concerts une véritable expérience ! Samedi 1 juin, 20h30 La CLEF 16 € plein | 12 € réduit | 9 € adhérents CLEF

Début : 2024-06-01T20:30:00+02:00 – 2024-06-01T23:30:00+02:00

Après l’explosif « Ashamed », le post-punk flamboyant de Mad Foxes revient dans un troisième album, « Inner Battles », dans lequel ces amoureux de Shame, Fontaines D.C et Metz cherchent et triturent de nouveaux sons. Une rencontre fulgurante entre Elton John et Joe Talbot, entre noise et pop, un mariage très osé du punk et du kitsch des années 80. Après avoir accompagné des groupes comme MNNQNS, Toybloid, Clavicule ou We Hate You Please Die – joué sur de nombreuses scènes de festivals & clubs en France, en Allemagne et en Belgique, le combo de Nantes remet le couvert avec cœur et sueur. Ses membres ont gagné indiscutablement autant en férocité qu’en expérience.

https://linktr.ee/madfoxes

https://youtu.be/_ft4ag2eiVM

Yvelines La CLEF

Marine Bouteiller