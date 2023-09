DES IDEES DES METIERS MACS, Escale éco Soustons Catégories d’Évènement: Landes

Soustons DES IDEES DES METIERS MACS, Escale éco Soustons, 28 septembre 2023, Soustons. DES IDEES DES METIERS Jeudi 28 septembre, 14h00 MACS, Escale éco SUR INSCRIPTION A l’aide des outils Parcouréo, cet atelier de 2h30 permet d’explorer, de découvrir des métiers et d’élaborer un projet professionnel selon ses centres d’intérêt. Les conseillères de l’Escale éco sont à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires au 05 58 70 06 96

MACS, Escale éco 14 AVENUE MARECHAL LECLERC 40310 SOUSTONS Soustons 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 70 06 96

