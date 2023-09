Cet évènement est passé EVOLUER professionnellement ou se RECONVERTIR avec des outils (VAE, CPF, CEP) MACS, Escale éco Soustons Catégories d’Évènement: Landes

Soustons EVOLUER professionnellement ou se RECONVERTIR avec des outils (VAE, CPF, CEP) MACS, Escale éco Soustons, 12 septembre 2023, Soustons. EVOLUER professionnellement ou se RECONVERTIR avec des outils (VAE, CPF, CEP) Mardi 12 septembre, 14h00 MACS, Escale éco Gratuit, sur inscription La VAE, le CPF ou bien encore le CEP… Participez à un atelier de 2h, en partenariat avec le CIBC Sud Aquitaine, pour trouver la solution à votre projet de reconversion professionnelle. 100% gratuit, sur inscription! MACS, Escale éco 14 AVENUE MARECHAL LECLERC 40310 SOUSTONS Soustons 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 58 70 06 96 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T14:00:00+02:00 – 2023-09-12T16:00:00+02:00

Détails

Catégories d'Évènement:
Landes, Soustons

Lieu
MACS, Escale éco

Adresse
14 AVENUE MARECHAL LECLERC 40310 SOUSTONS

Ville
Soustons

