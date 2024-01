Macro-micro[be] | Kenza Ka Fondation des Etats-Unis Paris, mercredi 7 février 2024.

Du mercredi 07 février 2024 au jeudi 29 février 2024 :

Le mercredi 07 février 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

La FEU accueille tout au long du mois de février l’exposition Macro-micro[be] de l’artiste en résidence Kenza Ka. À travers cette exposition, Kenza nous fait découvrir le processus créatif permettant de sublimer la laine par la couleur à travers des propositions textiles concrètes.

« Comment sublimer la laine par la couleur? Macro-micro[be] offre une expérience visuelle rappelant l’enfance, en jouant sur la dualité entre le microscopique et le macroscopique. Les expérimentations graphiques et textiles ont conduit à la création d’échantillons uniques, mettant en avant la liberté du geste et l’exploration intuitive. La collection intitulée “Éveil Sensible” propose une exploration sensorielle pour la petite enfance. Inspirée par la nature, la collection propose des textures éveillant la curiosité tactile. Macro-micro[be] est un projet réalisé dans le cadre d’un partenariat pédagogique entre l’Ecole des Arts Décoratifs et LAINAMAC en 2022. »

~Kenza Ka

Fondation des Etats-Unis 15 bd Jourdan 75014 Paris

