MACRCHE DE L’ASCU Uriménil
MACRCHE DE L’ASCU Uriménil, dimanche 9 juin 2024.
MACRCHE DE L’ASCU Uriménil Vosges
Dimanche
La marche de l’ASCU 2024 se fera le 9 juin
Cette année, départ de la salle polyvalente d’Uriménil
3 parcours proposés 18km, 12 km ou 6km
Venez nombreux
-Repas traiteur « Fées Maison »Tout public
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Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-06-09 07:30:00
fin : 2024-06-09
Stade d’URIMENIL STADE MUNICIPAL
Uriménil 88220 Vosges Grand Est
L’événement MACRCHE DE L’ASCU Uriménil a été mis à jour le 2024-03-07 par OT EPINAL ET SA REGION