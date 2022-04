Macramé Nanteuil-sur-Aisne, 13 mai 2022, Nanteuil-sur-Aisne. Macramé Nanteuil-sur-Aisne

2022-05-13 – 2022-05-13

Nanteuil-sur-Aisne 08300 Nanteuil-sur-Aisne Sac ou « Dessous de Plat » pour les débutants, objet au choix pour les confirmés.Apporter cordes à macramé, carreau, ciseaux, épingles, mètre. plantesetsavoirs@gmail.com http://www.plantesetsavoirsenardennes.eklablog.com/ Nanteuil-sur-Aisne

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégorie d’évènement: Nanteuil-sur-Aisne Autres Lieu Nanteuil-sur-Aisne Adresse Ville Nanteuil-sur-Aisne lieuville Nanteuil-sur-Aisne

Macramé Nanteuil-sur-Aisne 2022-05-13 was last modified: by Macramé Nanteuil-sur-Aisne Nanteuil-sur-Aisne 13 mai 2022

Nanteuil-sur-Aisne