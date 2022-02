MACONNERIE Salon de l’Apprentissage et de l’Emploi – Parc des Expositions de Grand Poitiers Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

MACONNERIE

Salon de l'Apprentissage et de l'Emploi – Parc des Expositions de Grand Poitiers, 11 mars 2022, Poitiers.

Salon de l'Apprentissage et de l'Emploi – Parc des Expositions de Grand Poitiers, le vendredi 11 mars à 09:00

Description de l'épreuve Les candidats doivent construire, à partir de plans et d'instructions précises, des modules en briques et en parpaings avec des formes très techniques (les sujets peuvent comporter la construction de voûtes, de murs courbés, l'utilisation de matériaux spécifiques…). Ils doivent être capables d'interpréter des dessins et des plans de construction, de déterminer les quantités de matériaux nécessaires, de découper et de poser les briques et les parpaings pour créer des formes ornementales, d'assurer les joints et les finitions, d'enduire une partie de mur avec des formes très techniques, le tout en travaillant avec précision, soin et en tenant compte des règles de sécurité.

