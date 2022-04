MACON VRD EN CONTRAT DE PROFESIONNALISATION —

MACON VRD EN CONTRAT DE PROFESIONNALISATION

le jeudi 7 avril

MACON VRD EN CONTRAT DE PROFESIONNALISATION ——————————————- 10 POSTES / URGENT : Dernière information collective Vendredi 08/04 : J’attends vos candidatures avant demain après-midi ———————————————————————————————————————— Le maçon VRD (Voirie et Réseaux divers) est un ouvrier VRD qui exerce sur des chantiers de voiries, dans les travaux publiques ou de construction de réseaux ferrés. **MISSIONS** * Réalisation de pavage * Réalisation de petite maçonnerie * Pose de bordures * Pose de canalisations **PREREQUIS** * Sens du travail en équipe * Débutant accepté **REMUNERATION** * SMIC + PRIME **CONTRAT** * POEC 6 SEMAINES + * CONTRAT PROFESSIONLISATION 1 AN

GEIQ IDF

