Mâcon Saône-et-Loire 10 10 EUR Visitez le vignoble sans voiture ! Embarquez à bord de la navette Mâcon Villages pour rejoindre, depuis Mâcon, les villages vignerons du Mâconnais. Vous n’avez plus qu’à vous laisser porter.

Un roadbook en poche, partez à la découverte des villages du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson et ses magnifiques roches. Votre billet est valable toute la journée, vous êtes ainsi libre de flâner ou de visiter un maximum de sites sur une même journée. Visitez le vignoble sans voiture ! Embarquez à bord de la navette Mâcon Villages pour rejoindre, depuis Mâcon, les villages vignerons du Mâconnais. Vous n’avez plus qu’à vous laisser porter.

Un roadbook en poche, partez à la découverte des villages du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson et ses magnifiques roches. Votre billet est valable toute la journée, vous êtes ainsi libre de flâner ou de visiter un maximum de sites sur une même journée.

