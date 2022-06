Mâcon sur l’Ô – Ôsez le zen – Sophrologie, Rigologie Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Mâcon sur l’Ô – Ôsez le zen – Sophrologie, Rigologie Mâcon, 18 juillet 2022, Mâcon. Mâcon sur l’Ô – Ôsez le zen – Sophrologie, Rigologie

Devant Mâcon sur l’Ô Esplanade Lamartine Mâcon Saône-et-Loire Esplanade Lamartine Devant Mâcon sur l’Ô

2022-07-18 – 2022-07-18

Esplanade Lamartine Devant Mâcon sur l’Ô

Mâcon

Saône-et-Loire EUR 0 0 Commencez la semaine du bon côté, profitez d’un moment de détente sur l’Esplanade Lamartine. Tout un programme de séances bien-être.

Idéal pour les familles, cette activité permet de se relaxer, gagner en optimisme, sérénité et en confiance. maconsurlo@macon-tourism.com Commencez la semaine du bon côté, profitez d’un moment de détente sur l’Esplanade Lamartine. Tout un programme de séances bien-être.

Idéal pour les familles, cette activité permet de se relaxer, gagner en optimisme, sérénité et en confiance. Esplanade Lamartine Devant Mâcon sur l’Ô Mâcon

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Mâcon, Saône-et-Loire Autres Lieu Mâcon Adresse Mâcon Saône-et-Loire Esplanade Lamartine Devant Mâcon sur l'Ô Ville Mâcon lieuville Esplanade Lamartine Devant Mâcon sur l'Ô Mâcon Departement Saône-et-Loire

Mâcon Mâcon Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/macon/

Mâcon sur l’Ô – Ôsez le zen – Sophrologie, Rigologie Mâcon 2022-07-18 was last modified: by Mâcon sur l’Ô – Ôsez le zen – Sophrologie, Rigologie Mâcon Mâcon 18 juillet 2022 Devant Mâcon sur l'Ô Esplanade Lamartine Mâcon Saône-et-Loire

Mâcon Saône-et-Loire