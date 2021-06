Mâcon Mâcon Mâcon, Saône-et-Loire Mâcon sur l’Ô – Ôsez le zen Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Tous les lundis – 1 séance à 17 h en juillet – 2 séances à 17 h et 18 h en août – Durée 1 h – Animation gratuite – Prévoir une tenue adaptée et un tapis de sol – Nombre de places limité – Réservation fortement conseillée. Commencez la semaine du bon côté, profitez d’un moment de pure détente en bord de Saône. Yoga, sophrologie, yoga du rire, relaxation,… tout un programme de séances bien-être.

