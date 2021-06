Mâcon Mâcon Mâcon, Saône-et-Loire Mâcon sur l’Ô – En mÔde fun Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Mâcon sur l’Ô – En mÔde fun Mâcon, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Mâcon. Mâcon sur l’Ô – En mÔde fun 2021-07-05 – 2021-07-05 Mâcon sur l’Ô Esplanade Lamartine

Mâcon Saône-et-Loire 5 5 EUR Le mardi tout est permis, défoulement garanti ! En alternance une semaine sur deux, une structure gonflable installée sur l’Esplanade, séance jumping pour les petits ou un laser game extérieur géant en exclusivité pour les plus grands. maconsurlo@macon-tourism.com Le mardi tout est permis, défoulement garanti ! En alternance une semaine sur deux, une structure gonflable installée sur l’Esplanade, séance jumping pour les petits ou un laser game extérieur géant en exclusivité pour les plus grands. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Mâcon, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Mâcon Adresse Mâcon sur l'Ô Esplanade Lamartine Ville Mâcon lieuville 46.30315#4.83396