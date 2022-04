Mâcon Monumentale, 27 avril 2022, .

Mâcon Monumentale

2022-04-27 – 2022-04-27

4 4 EUR Remontez le temps dans le cœur historique de Mâcon et découvrez la ville à travers ses monuments les plus emblématiques. Un parcours enrichi d’anecdotes cocasses ! Avec cette visite, vous entrerez exceptionnellement dans l’ancienne cathédrale, l’un des plus anciens édifices de la cité : le Vieux Saint-Vincent.

info@macon-tourism.com +33 3 85 21 07 07 https://www.billetweb.fr/macon-monumentale1

