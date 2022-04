Mâcon en Famille Mâcon, 16 avril 2022, Mâcon.

Mâcon en Famille Office de Tourisme 1 Place Saint-Pierre Mâcon

2022-04-16 – 2022-04-16 Office de Tourisme 1 Place Saint-Pierre

Mâcon Saône-et-Loire

Visite famille avec enfants.

Visite dédiée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte.

En famille, partez à la découverte des secrets de Mâcon et de lieux insolites dont certains sont d’ordinaire inaccessibles. La visite sera rythmée d’expériences ludiques et sensorielles qui amuseront petits et grands.

Cette visite vous donne droit à une entrée au Musée des Ursulines sur présentation de votre billet.

Rendez-vous 15 minutes avant le départ de la visite à l’accueil de l’Office de Tourisme.

ATTENTION : nombre de places limité, réservation conseillée.

En cas de mauvais temps, l’organisateur se réserve le droit de reporter la visite.

anim@macon-tourism.com +33 3 85 21 07 07

Office de Tourisme 1 Place Saint-Pierre Mâcon

