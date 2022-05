Mâcon en chantiers

Mâcon en chantiers, 15 juillet 2022, . Mâcon en chantiers

2022-07-15 – 2022-06-29 4 4 EUR Que saurions-nous de l'évolution de nos villes sans le travail des archéologues ? Découvrez l'histoire de Mâcon à travers les informations issues des chantiers de fouilles les plus importants de ces dernières années et approfondissez vos connaissances grâce aux collections du nouveau parcours historique du musée des Ursulines. info@macon-tourism.com +33 3 85 21 07 07 https://www.billetweb.fr/macon-en-chantiers

