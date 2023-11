Mira Ceti + Orange Blossom CAVE A MUSIQUE, 9 mars 2024, MACON.

Mira Ceti + Orange Blossom CAVE A MUSIQUE. Un spectacle à la date du 2024-03-09 à 21:00 (2024-03-09 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

MIRA CETI Clunysois [dark folk] Mira Ceti réinterprète des chants traditionnels et rituels de l’hémisphère nord, en y ajoutant des sonorités plus expérimentales. Drones et chœurs polyphoniques se mêlent pour évoquer les liens naturels et surnaturel entretenus par l’humain avec ce qui l’entoure. De retour de tournée européenne et nord-américaine comme choriste dans la grande tribu de Heilung, Mira Ceti nous présente son tout nouveau projet préparé lors d’une résidence scénique et studios à la Cave à Musique. Orange Blossom Nantes [electro world music] Orange Blossom, incarne un style musical qui mélange diverses origines d’influences arabe et occidentale et unit électro et musiques du monde en renversant les frontières des genres musicaux. Orange Blossom revient avec un nouvel album qui sera le fruit d’un voyage physique et sonore à travers le Mali, l’Égypte et Cuba. Cet opus très attendu par les fans, sortira presque 10 ans après « Under the shade of Violets », qui a marqué un virage dans l’histoire du groupe. Orange Blossom sillonne les routes de France et du monde entier depuis plus de 20 ans et crée l’évènement à chacun de leur passage. Un projet unique et d’exception, devenu culte auprès d’une communauté qui suit chacun de leurs concerts avec la même ferveur.

CAVE A MUSIQUE MACON 119, rue Boullay Saône-et-Loire

