Kheïra + Broussaï CAVE A MUSIQUE, 15 décembre 2023, MACON.

Kheïra + Broussaï CAVE A MUSIQUE. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 21:00 (2023-12-15 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Si vous aimez : Naâman / Danakil / Dub Inc KHEÏRA Lyon [rap-reggae-ragga] Artiste engagée, Kheïra commence sa carrière musicale dans différents groupes, évoluant du rock à la variété internationale. C’est par la rencontre de musiciens évoluant dans le milieu du Hip Hop / Reggae qu’elle commencera à écrire ses propres chansons. S’ensuit un Ep « Ma Thérapie » retraçant sa vie. Après une formule en Soundsystem, Kheïra accompagner cette fois de ses musiciens, défend ses textes avec la volonté de montrer un visage féminin dans le monde du reggae. BROUSSAÏ Mâcon [reggae] Formation phare du Reggae Français, Broussaï enflamme les scènes d’Europe et d’ailleurs depuis près de 20 ans. Adepte du « Do it yourself », ses musiciens ont construit naturellement leur aventure en prenant les chemins de l’indépendance et de l’autoproduction. Leur accessibilité et leur complicité avec le public, bien connu des mâconnais, mêlé à un show explosif est leur marque de fabrique. Après un dernier album particulièrement tourné vers l’écologie, Broussaï sort « Solidaires » le 14 avril 2023, un nouveau volet engagé de sa carrière sur le thème de l’humanisme. En effet dans le sombre contexte actuel de bouleversement climatique, de migrations de masses, de pandémies et de guerres, le groupe souhaite mettre en lumière l’espoir d’une prise de conscience et la nécessité d’unité pour faire face à ces enjeux cruciaux.

Votre billet est ici

CAVE A MUSIQUE MACON 119, rue Boullay Saône-et-Loire

18.0

EUR18.0.

Votre billet est ici