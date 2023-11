Underground Therapy # 2 Follo+Da Fresh+ Brutal Oppozitz +… CAVE A MUSIQUE, 2 décembre 2023, MACON.

Underground Therapy # 2 Follo+Da Fresh+ Brutal Oppozitz +… CAVE A MUSIQUE. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 21:30 (2023-12-02 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

UNDERGROUND THERAPY #2 BRUTAL OPPOZITZ > acid electro éo dirty, Lyon BRUTAL OPPOZITZ, c’est la rencontre frontale de deux artistes (SaturNoize & Massive Orkestra) aux styles radicalement différents, réunis par la même envie de produire des morceaux riches et complexes. Cette rencontre étonnante revisite les codes de la musique électronique, en mêlant le potentiel Bass Music aux influences Metal, funk et Hip Hop. Parfois mélodieux, parfois épique, souvent groovy et toujours punchy préparez-vous à un live intense. SPACETRACKER > electro tek / electro dirty, Lyon Chasseur galactique piratant l’univers à la recherche de toute forme de musique alien… SEKOIA > techno, Aube Spécialiste dans le style captivant de la techno. Ses compositions musicales fusionnent habilement les éléments rythmiques de celle-ci avec des sonorités atmosphériques et introspectives. Les rythmes pulsants et les textures sonores de SEKOIA créent une expérience sonore immersive. FOLLO > electro techno / techno mélodique, Besançon FOLLO dont l’esprit vagabonde, sème au gré des vents des mélodies douces et envoûtantes. Si elles empruntent aux univers électro de French 79, Rone ou The Blaze, elles se nourrissent surtout du cinéma de Nolan, Tarantino et Miyazaki. Les créations de Follo puisent leur source à la croisée des chemins et nous transportent avec une énergie quasi mystique.. DA FRESH > melodic techno, Lyon Né dans une petite ville de province, DA FRESH conjuguera vite une passion pour la musique avec ungoût immodéré pour les machines.Influencé par des groupes tels que Depeche Mode, Kraftwerk, il fut fortement touché par le son de la French Touch. C’est en 2002 sur le label lyonnais Weaked Records, que sort le hit FUCKIN TRACK… rapidement devenu un classique et lance DA FRESH sur la scène internationale. Da Fresh Da Fresh

CAVE A MUSIQUE MACON 119, rue Boullay Saône-et-Loire

