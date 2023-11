Silo + Debout sur le Zinc CAVE A MUSIQUE, 1 décembre 2023, MACON.

Silo + Debout sur le Zinc CAVE A MUSIQUE. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 21:00 (2023-12-01 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Si vous aimez >: Les Ogres de Barback / Yves Jamait / Têtes Raides SILO Messeugne – Lyon – Paris[chanson rock] C’est ici une histoire d’amitié, de famille. Double trio de rock et de cuivres, Silo chante un savoir vivre. Silo zigzague entre les riffs de rock et de jazz, sort des poncifs. Ses textes précis et ses histoires mènent le public et donnent a? voir les facettes enfouies de la vie, ces petits riens qui donnent envie d’exulter, sourire, écouter et danser, au fil d’un voyage envoûtant aux accents cuivrés. Silo est une réserve d’énergie, abondante, prête a? l’emploi. DEBOUT SUR LE ZINC Paris [chanson] L’Importance de l’hiver – « Avant le printemps, il faut passer par l’hiver ». De cette évidence naît une chanson qui invite au réveil, et dans ses pas éclot le dixième album studio de Debout sur le Zinc, L’IMPORTANCE DE L’HIVER. Danses poétiques, hymnes intimes, vignettes de l’air du temps : les six musiciens de Debout sur le Zinc, acharnés des tournées, et après leur album consacré à Boris Vian, nous offrent quatorze chansons généreuses, franches, profondes. Produit en compagnie du réalisateur Johan Guidou au cours de l’éprouvante année 2020, l’album L’Importance de l’hiver affiche une radieuse confiance dans le soleil qui viendra, une insolente manière de déjouer la mélancolie et de rendre force au cœur.

CAVE A MUSIQUE MACON 119, rue Boullay Saône-et-Loire

