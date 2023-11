Lupoi + Skarface + Hant Noise CAVE A MUSIQUE, 18 novembre 2023, MACON.

Lupoi + Skarface + Hant Noise CAVE A MUSIQUE. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 21:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Si vous aimez > Ludwig Von 88 / Dropkick Murphys / Los Tres Puntos HANT NOISE Chalon-sur-Saône [dj punk’n’roll] Dj punk alliant scratchs et samples incisifs, pour un set classic-punk français & oï skinhead antifa. Musique festive et (surtout) engagé ! LUPOÏ Chalon-sur-Saône [street-punk] Quinze ans que les LUPOÏ font du tapage en bourgogne ! fer de lance du mouvement Oï chalonnais. Le groupe nous revient avec un nouveau line up pour cet automne ! Guillaume à la guitare et Denis à la basse rejoignent Seb à la batterie et Guinness au chant, des débuts. Plus street-punk que jamais, toujours influencé par le ska sans ignorer l’énergie du hardcore et ce, en conservant leur instinct Oï ! Avec le temps, leur son a gagné en puissance, pour développer un live toujours plus percutant ! Les LUPOÏ existent depuis 2007, deux albums à leur actif dont le dernier, entièrement enregistré au studio TAPAGE dans leur fief d’Epervans (Saône et Loire). Les revoilà sur la scène de la Cave à Musique pour présenter fièrement ce nouvel album !! SKARFACE Paris [Ska] Pionniers Français du Ska rapide et nerveux, SKARFACE c’est 32 ans de Ska, 32 ans sur la route avec enthousiasme, 32 ans d’indépendance, 32 ans sans une seule pause… Attaché à leur intégrité, la joyeuse troupe de SKARFACE, cultive depuis leur création l’indépendance et l’autoproduction, jamais les galères de camion ni les destinations lointaines n’auront eu raison d’eux. Avec 13 albums dont le dernier en date pour leurs 30 ans ! Le groupe célèbre la folie et le chaos avec la même énergie des premiers jours. Vous restera-t-il des jambes après cette soirée survoltée ?! SKARFACE SKARFACE

Votre billet est ici

CAVE A MUSIQUE MACON 119, rue Boullay Saône-et-Loire

14.0

EUR14.0.

Votre billet est ici